كرة يد - الاتحاد الإفريقي يعلن إلغاء دوري الأبطال لعدم وجود منظم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد في بيان رسمي إلغاء النسخة 42 من منافسات دوري أبطال إفريقيا لعدم وجود منظم.

وكانت النسخة الماضية قد تم إلغائها أيضا بسبب جائحة فيروس كورونا وفاز الزمالك بأخر ثلاث نسخ أقيمت.

وكان من المقرر أن يشارك فريقا الزمالك والأهلي في النسخة المقبلة والتي كان مقررا لها أكتوبر المقبل.

وكشف الاتحاد الإفريقي عن إجراء عدة محادثات الفترة الماضية لكن دون نتيجة إيجابية.

وأوضح بيان الاتحاد الإفريقي لكرة اليد أنه بناء على ذلك تقرر في الاجتماع الذي أقيم في 6 من سبتمبر الجاري عبر الفيديو إلغاء النسخة الحالية من البطولة.

واعتذر الاتحاد الإفريقي لأي فريق تعرض لإزعاج من قرار الإلغاء.

وكان من المفترض أن يتأهل حامل لقب النسخة الحالية إلى بطولة السوبر الإفريقي المقرر له مايو المقبل.

وضمن الأهلي تواجده في مباراة السوبر الإفريقي والتي تحدد المتأهل لكأس العالم للأندية، وذلك بعد تتويج الأهلي بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية في مدينة وجدة المغربية.