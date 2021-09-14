هداية ملاك: لم أحصل على راحة منذ فترة طويلة.. وأحسم موقفي بعدها

أعربت هداية ملاك بطلة التايكوندو عن سعادتها بالحصول على راحة سلبية لفترة طويلة وهو ما لم يحدث منذ فترة بسبب الارتباطات الدولية.

وحققت هداية ملاك برونزية أولمبياد طوكيو 2020 لتصبح ثاني ميدالياتها الأولمبية بعد برونزية ريو 2016.

وقالت هداية ملاك لـ FilGoal.com خلال تكريمها في حفل نادي زد: "ما زلت في فترة راحة سلبية وأنا سعيدة بذلك فلم أحصل عليها منذ فترة طويلة".

وأضافت هداية "كنت احتاج إلى التواصل مع عائلتي وزوجي وأصدقائي بشكل أكبر وهو ما لم يكن يتحقق بسبب المعسكرات والبطولات الدولية".

وكان نادي زد قد أقام حفل تكريم لأبطال مصر الحاصلين على ميداليات أولمبية في طوكيو 2020 بحضور أشرف صبحي وزير الرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.

وبالحديث عن مستقبلها كشفت هداية "لم أحسم قراري النهائي سنرى ما سيحدث عقب نهاية راحتي".

وتابعت "لم تضح بعض الأمور أيضا بشأن من هو المدرب القادم وبعد ذلك سأفكر في مستقبلي".

أما عن صعوبة برونزية طوكيو بعد تغيير وزنها أوضحت "بالطبع تغيير الوزن يجعل الأمور أصعب بسبب تغير المنافسين لكنه كان أمرا ضروريا".

وأضافت هداية ملاك "رغم ذلك كان هدفي هو الحصول على الميدالية الذهبية في طوكيو لكن بالطبع سعيد بتحقيق ميدالية أولمبية للمرة الثانية على التوالي".

واختتمت هداية ملاك تصريحاتها "سعيدة بتكريم نادي زد لنا وأشكرهم على ذلك الحفل".