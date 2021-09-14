أبو جريشة يكشف لـ في الجول: موعد قيادة طلعت يوسف لتدريبات الإسماعيلي ومصير الصفقات

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 13:28

كتب : ياسر الشريف

الأهلي الإسماعيلي

طمأن محمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة بالإسماعيلي جماهير ناديه بشأن التدعيمات الجديدة.

وكشف أبو جريشة لـ FilGoal.com: "طلعت يوسف يبدأ قيادة تدريبات الإسماعيلي من يوم السبت المقبل".

وكان الإسماعيلي قد أعلن التعاقد مع طلعت يوسف خلفا لإيهاب جلال الذي رحل لقيادة بيراميدز.

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وتابع أبو جريشة "الجهاز الفني المعاون مكون من محمد إبراهيم مدرب عام ومحمد حمص مدرب سوف يقودا تدريبات الفريق في الفترة الحالية".

وطمأن مدير الكرة جماهير الإسماعيلي "أطالبهم بعدم القلق لعدم حسم احتياجات الفريق من التدعيمات الفريق، سيتم الوفاء بكافة الاحتياجات".

وشدد "سيتم تدعيم صفوف الفريق بناء على الرؤية الفنية لطلعت يوسف المدير الفني".

وأضاف "لدينا الوقت الكاف لإنهاء التدعيمات بالشكل الذي نرضى عنه من خلال تقييم لاعبي الفريق ومن يستمر ومن يخرج على سبيل الإعارة".

واختتم تصريحاته "كل تلك الأمور سوف يحسمها المدير الفني بشكل أساسي".

الإسماعيلي طلعت يوسف
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