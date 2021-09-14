اسكواش - انطلاق ربع نهائي بطولة "سي أي بي" مصر المفتوحة أمام الأهرامات

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 12:40

كتب : FilGoal

بطولة مصر المفتوحة اسكواش أمام الأهرامات

تقام اليوم الثلاثاء منافسات اليوم الأول من ربع نهائي بطولة CIB مصر المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش والمقامة تحت سفح الأهرامات.

وتأهل ستة مصريين إلى ربع نهائي منافسات الرجال ومثلهم في السيدات وتقام البطولة حتى 17 من سبتمبر الجاري.

ويشارك 96 لاعب ولاعبة بمجموع جوائز مالية تصل إلى 590 ألف دولار مقسمة بين الرجال والسيدات ويعد ذلك أكبر مجموع جوائز لبطولات الاسكواش البلاتينية.

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وتعتبر بطولة مصر الدولية واحدة من الثماني بطولات الكبرى على مستوى العالم.

وتأتي مباريات ربع النهائي كالآتي:

الثلاثاء 14 سبتمبر

روان العربي × الفرنسية كاميل سيرم (الساعة 6:15 مساء)

طارق مؤمن × زاهد سالم (الساعة 7:00 مساء)

نور الشربيني × فريدة محمد (الساعة7:45 مساء)

محمد الشوربجي × الماليزي إيان يو (الساعة 8:30 مساء)

الأربعاء 15 سبتمبر

سلمى هاني × الأمريكية أماندا صبحي (الساعة 6:15 مساء)

مروان الشوربجي × النيوزلاندي بول كول (الساعة 7:00 مساء)

نوران جوهر × هانيا الحمامي (الساعة 7:45 مساء)

علي فرج × مازن هشام (الساعة 8:30 مساء)

اسكواش مصر المفتوحة الأهرامات
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