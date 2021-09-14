قائمة برشلونة - عودة بيكيه وبيدري وظهور أول لـ دي يونج أمام بايرن ميونيخ

أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء في افتتاح مبارياتهما بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة فريق بايرن ميونيخ في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويقع برشلونة وبايرن بجوار ناديي بنفيكا ودينامو كييف.

واستعاد برشلونة كل من جيرارد بيكيه مدافع الفريق وبيدري لاعب الوسط، كما يظهر لوك دي يونج لأول مرة بعد انضمامه للفريق الكتالوني.

وجاءت القائمة المكونة من 23 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – نيتو - إيناكي بينيا

خط الدفاع: سيرجينو ديست – جيرارد بيكيه - رونالد أروخو – كليمون لونجليه – جوردي ألبا – صامويل أومتيتي – أوسكار مينجويزا - إريك جارسيا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – بيدري - ريكي بويج – فيليبي كوتينيو – سيرجي روبرتو – فرينكي دي يونج – نيكو جونزاليس - جافي

خط الهجوم: ممفيس ديباي – لوك دي يونج – أليخاندرو بالدي – يوسف ديمير