في الجول يكشف سبب تأخر وصول كيروش إلى مصر الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 12:26 كتب : أحمد الخولي كارلوس كيروش كيروش مصر منتخب مصر نرشح لكم أخر الأخبار إبراهيموفيتش يغيب عن لقاء ليفربول 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا اتحاد الكرة في بيان رسمي: نسير في تنفيذ خارطة الطريق لانتخاب مجلس إدارة 19 دقيقة | الدوري المصري كرة يد - الاتحاد الإفريقي يعلن إلغاء دوري الأبطال لعدم وجود منظم 46 دقيقة | رياضات أخرى هل تعرف تاريخ مانشستر يونايتد جيدا؟ اختبر نفسك 51 دقيقة | لعبة في الجول كلوب: صلاح يمكنه اللعب حتى أواخر الثلاثينات من عمره ساعة | الدوري الإنجليزي تعليق من رئيس كاف على فكرة إقامة كأس العالم كل عامين ساعة | إفريقيا هداية ملاك: لم أحصل على راحة منذ فترة طويلة.. وأحسم موقفي بعدها ساعة | رياضات أخرى ظهير ليفربول: صلاح أسطورة داخل وخارج الملعب ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. اتحاد الكرة في بيان رسمي: نسير في تنفيذ خارطة الطريق لانتخاب مجلس إدارة كرة يد - الاتحاد الإفريقي يعلن إلغاء دوري الأبطال لعدم وجود منظم الصفقة الثالثة - الزمالك يضم حمدي النقاز كلوب: صلاح يمكنه اللعب حتى أواخر الثلاثينات من عمره تعليق من رئيس كاف على فكرة إقامة كأس العالم كل عامين الأكثر مشاهدة 1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 3 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان 4 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر أمس اليوم غدا الدوري الإسباني 0 خيتافي 1 إلتشي انتهت الدوري الإسباني 1 غرناطة 2 ريال بيتيس انتهت الدوري الإيطالي 1 بولونيا 0 هيلاس فيرونا انتهت مباريات ودية 0 الأهلي 0 بتروجت انتهت الدوري التركي 1 ألانياسبور 0 جيرسون سبور انتهت دوري أبطال أوروبا - يانج بويز - مانشستر يونايتد لم تبدأ 18:45 دوري أبطال أوروبا - برشلونة - بايرن ميونيخ لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - إشبيلية - سالزبورج لم تبدأ 18:45 دوري أبطال أوروبا - تشيلسي - زينيت لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - دينامو كييف - بنفيكا لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - إنتر ميلان - ريال مدريد لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - ليفربول - ميلان لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - كلوب بروج - باريس سان جيرمان لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - مانشستر سيتي - لايبزج لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - بشكتاش - بوروسيا دورتموند لم تبدأ 18:45 قد ينال إعجابك