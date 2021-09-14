توتي: من المبكر الحكم على موسم روما أو يوفنتوس.. ومورينيو رائع ومحفز للفريق

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 12:10

كتب : FilGoal

احتفال فريق روما بالهدف أمام فيورنتينا

أشاد فرانشيسكو توتي قائد روما التاريخي بأداء فريقه السابق هذا الموسم حتى الآن تحت قيادة جوزيه مورينيو.

ويتصدر فريق روما مسابقة الدوري بالعلامة الكاملة بتسع نقاط من ثلاث جولات مع كل من ميلان ونابولي، بينما يوفنتوس لم يحصد سوى نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

وقال توتي لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت: "يمكن لروما ونابولي تقديم أداء جيد للغاية وأفضل بكثير من الموسم الماضي، لا يوجد فريق سيهيمن على البطولة".

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وشدد "الأربعة أو الخمسة فرق الكبار يمكنهم قول كلمتهم وحسم الأمر في نهاية المطاف".

وأوضح قائد روما التاريخي "لكن لنتحدث عن ذلك في وقت لاحق عقب ثلاثة أرباع الموسم على الأقل".

وتابع توتي "الأمر نفسه بالنسبة ليوفنتوس، كانت البداية بطيئة لكنهم سيصلون من المبكر الحكم على موسم الفرق الآن".

واعتزل توتي في 2017 بعد خوض 785 مباراة مع روما في مختلف المسابقات.

وبالحديث عن دور جوزيه مورينيو أوضح "الخبر هو أنه اختار روما، هو مدرب مرن وفاز بالكثير وله حضور كبير وهو بلا شك شخصية عظيمة ومحفز للفريق".

وشدد "مورينيو دائما ما كان ولا يزال يمثل قيمة مضافة سواء على أرض الملعب أو في إدارة المجموعة".

واختتم تصريحاته "أذهلني تأقلم مورينيو مع الفريق سريعا وفي مدينة مثل روما يمكنه أن يكون حاسما".

روما توتي مورينيو
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