كرة سلة - منتخب السيدات يصل الكاميرون بـ 12 لاعبة استعدادا لمنافسات إفريقيا

وصلت بعثة منتخب مصر لسيدات كرة السلة دولة الكاميرون استعدادا لخوض منافسات بطولة إفريقيا.

وضم الجهاز الفني بقيادة إيهاب الألفي 12 لاعبة للمشاركة في بطولة إفريقيا.

وتقام منافسات بطولة إفريقيا في الفترة من 18 إلى 26 من شهر سبتمبر الجاري.

وجاءت قائمة اللاعبات كالآتي:

ثريا محمد - نادي السلعاوي - هالة مصطفى - رنيم الجداوي - هاجر عامر - ندى نافع - فريدة وائل - ريم موسى - يسرا أشرف - نور مصطفى - نور علي طلعت - نورهان فؤاد.

ويقع منتخب مصر للسيدات في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات السنغال وغينيا.

وتضم البطولة 12 منتخبا مقسمين على 4 مجموعات إذ تضم الواحدة 3 منتخبات.

يتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي بينما يلعب صاحبا المركزين الثاني والثالث فيما بينهما من أجل التأهل لدور الثمانية.

ويشارك منتخب مصر للمرة 13 في تاريخه وكان قد حقق اللقب في أول مشاركتين عامي 1966 و1968 بينما لم يصل للمربع الذهبي منذ نسخة 1977.