بحضور أشرف صبحي وهشام حطب.. زد يكرم أبطال مصر في أولمبياد طوكيو

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تكريم نادي زد لأبطال مصر الرياضيين الحاصلين على ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020.

كما شهد التكريم هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا وعضو مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي وسيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد.

وأقيم حفل التكريم بمجمع ملاعب زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد، حيث تم تكريم كل من فريال أشرف لاعبة الكاراتيه والحاصلة على الميدالية الذهبية، أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث الفائز بالميدالية الفضية، وكل من هداية ملاك لاعبة التايكوندو، سيف عيسى بطل التايكوندو، محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة، جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه الفائزين بالميدالية الفضية.

كما حرص نادي زد على تكريم الأجهزة الفنية والطبية لأبطال مصر في طوكيو.

وشارك في توزيع الجوائز كل من حازم إمام وأحمد حسام ميدو وأحمد حسن ومحمد زيدان نجوم كرة القدم السابقين وأعضاء مجلس إدارة نادي زد.

وتقدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر لنادي زد الرياضي على المبادرة الكريمة التي قام بها من أجل تكريم الأبطال الرياضيين، مضيفاً أنه سيتم البدء منذ اليوم الأول لنهاية انتخابات الاتحادات المصرية والمقرر لها في شهر نوفمبر على تنفيذ برنامج الإعداد الخاص بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن جانبه أعرب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته بالتواجد في تكريم الأبطال المصريين، وهو الأمر الذي يستحقونه بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

فيما أعرب هيثم عبدالعظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري وعضو مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي عن سعادته بتكريم أبطال مصر في أولمبياد طوكيو 2020، الذين بذلوا جهدًا ملموسًا في الوصول لأكبر حدث رياضي في العالم، وتدربوا بعزيمة وجدية لحصد الميداليات ورفع علم مصر.

ومن جانبه كشف سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي عن مساهمة النادي في خطة دعم أبطال مصريين في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس لحصد ميداليات جديدة بالتعاون مع مشروع وزارة الشباب والرياضة.

ومنح نادي زد الرياضي درع تكريمي لأبطال مصر الفائزين بميداليات بأولمبياد طوكيو 2020، وجوائز مالية.