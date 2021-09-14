كرة سلة – رئيس جهاز الزمالك لـ في الجول: تعاقدنا مع صفقتين.. وأنس أسامة مستمر معنا

أعلن ياسر عبد الوهاب رئيس جهاز كرة السلة في الزمالك تعاقد ناديه مع صفقتين جديدتين استعدادا للموسم الجديد.

وقال ياسر عبد الوهاب لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع أحمد عاصم مواليد 2001 وهو قادم من الجزيرة وبعقد يمتد لأربع سنوات".

وواصل "تعاقدنا كذلك مع أحمد أسامة وهو شقيق أنس أسامة وتعاقدنا معه لموسمين وانضم إلينا بعد اللعب في أحد الجامعات في أمريكا".

وأردف "الثنائي يتدرب مع الفريق حاليا".

وعن اللاعب المحترف قال: "إدجار سوسا وصل منذ يومين ويخضع خلال الوقت الحالي للكشف الطبي وخلال الأسبوع الجاري سيتم قيده في قائمة الفريق".

وعن مصير أنس أسامة قال ياسر عبد الوهاب "هو مستمر معنا بشكل كبير الوسم المقبل، ونحن بصدد إتمام كافة الأمور".

وأتم "هناك إمكانية لضم صفقة من الدوري خلال اليومين المقبلين وحال عدم التعاقد سنغلق القائمة بالأسماء المتواجدة لدينا حاليا".