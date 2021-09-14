السابع والثامن.. المضري يضم التونسي إلياس الجلاصي وإسلام المزين

أعلن المصري صباح اليوم الثلاثاء ضمه للاعب خط الوسط التونسي إلياس الجلاصي رسميا من صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري.

ولم يكشف النادي البورسعيدي عن القيمة المالية للصفقة.

فيما ذكر الحساب الرسمي للمصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن التعاقد سيكون لأربعة مواسم.

وفي وقت لاحق أعلن المصري ضمه للمدافع الشاب إسلام المزين قادما من فريق الحمام بعقد يمتد لخمسة مواسم.

وكان اللاعب صاحب الـ20 عاما شارك في مران المصري في الفترة الأخيرة من الموسم السابق من الدوري وهو ما دفع النادي للتعاقد معه بعد ظهوره بمستوى جيدة في التدريبات.

وخلال الانتقالات الصيفية الجارية ضم المصري كل من أحمد علاء وأحمد الشيخ ومحمد بلح وعمرو مرعي وإسلام جمال وأسامة الجزار وإلياس الجلاصي وإسلام المزين.