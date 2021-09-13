مجاهد ينفي لـ في الجول أنباء الاشتباك مع شيكابالا في اتحاد الكرة

نفى أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ما يتردد عن حدوث خلاف جديد بينه وبين قائد الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا".

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وكانت بعض الأنباء أثيرت عن أن شيكابالا توجه للخضوع للتحقيق في مقر اتحاد الكرة اليوم الإثنين قبل أن يلتقي مجاهد ويدخلا في خلاف جديد بعد الخلاف الشهير بينهما أثناء تسليم درع الدوري للزمالك.

وقال مجاهد لـFilGoal.com: "تلك الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة".

وعلم FilGoal.com أن شيكابالا لم يذهب اليوم إلى مقر اتحاد الكرة من الأساس للخضوع للتحقيق.

وكان شيكابالا تعرض للإيقاف لـ 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه بسبب كرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد مباراة البنك الأهلي.