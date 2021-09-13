خبر في الجول - التهابات أوتار الركبة سبب غياب متولي عن مباراة بتروجت

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 23:36

كتب : أحمد الخولي

محمود متولي مع الأهلي أمام أسوان

اشتكى محمود متولي لاعب وسط الأهلي من شعوره بالتهابات بسيطة في الركبة وذلك قبل مواجهة بتروجت الودية.

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

وغاب متولي عن مباراة بتروجت الودية التي انتهت بالتعادل السلبي وأقيمت في ملعب التتش بمقر الأهلي في الجزيرة.

وعلم FilGoal.com أن متولي يشكو من التهابات بسيطة خلف أوتار الركبة، والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني فضل عدم الدفع به أمام بتروجت.

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وأجرى متولى أشعة عقب المباراة ويخضع غدا الثلاثاء، لفحص طبي لتقييم حالته بالكامل، ورغم ذلك مدة غيابه لن تكون طويلة.

وغاب متولي عن فترة طويلة من الموسم الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري في السوبر المصري لموسم 2019/2020.

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