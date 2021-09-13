الثاني.. سيراميكا كليوباترا يضم محمود البدري من سموحة

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 22:13

كتب : أحمد الخولي

محمود البدري - إمام عاشور - الزمالك - الإنتاج الحربي

اعلن سيراميكا كليوباترا ضمه للمدافع محمود البدري قادما من سموحة بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا في بيان رسمي ضمه لمحمود البدري بعدما وقع على العقود مساء اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يجري البدري الكشف الطبي غدا الثلاثاء على أن ينتظم بعدها مباشرة في التدريبات.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر الصفقة 12.. فاركو يضم عزمي غومة من الصفاقسي نادر شوقي لـ في الجول: أدعو لـ محمد محمود ليتجنب الإصابات.. ولن يرحل عن الأهلي

وأصبح محمود البدري بذلك ثاني صفقات كليوباترا بعد ضم باسم مرسي من مصر للمقاصة.

وارتدى محمود البدري قمصان كل من تليفونات بني سويف والزمالك والإنتاج الحربي وطلائع الجيش وسموحة.

محمود البدري سيراميكا كليوباترا سموحة في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
إجراء غير متوقع تجاه المشجع الذي احتضن فينيسيوس جونيور في المدرجات 18 دقيقة | الدوري الإسباني
الثاني.. سيراميكا كليوباترا يضم محمود البدري من سموحة 51 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر ساعة | الدوري المصري
مؤتمر سولشاير: لست مهتما بتمريرات بوجبا الحاسمة.. وهكذا سنقنعه بالبقاء ساعة | دوري أبطال أوروبا
الصفقة 12.. فاركو يضم عزمي غومة من الصفاقسي 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أليجري: لا يمكن توقع كرة القدم.. وتشيزني حارس كبير 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رقم جديد.. رونالدو يستعد لمعادلة كاسياس 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة – مصر تخسر من تونس في نصف نهائي إفريقيا وتودع حلم المونديال 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 3 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان 4 عودة النشاط الكروي بمباراة السوبر.. وتحديد مواعيد كأس مصر وانطلاق الدوري الجديد
قد ينال إعجابك