الثاني.. سيراميكا كليوباترا يضم محمود البدري من سموحة

اعلن سيراميكا كليوباترا ضمه للمدافع محمود البدري قادما من سموحة بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا في بيان رسمي ضمه لمحمود البدري بعدما وقع على العقود مساء اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يجري البدري الكشف الطبي غدا الثلاثاء على أن ينتظم بعدها مباشرة في التدريبات.

وأصبح محمود البدري بذلك ثاني صفقات كليوباترا بعد ضم باسم مرسي من مصر للمقاصة.

وارتدى محمود البدري قمصان كل من تليفونات بني سويف والزمالك والإنتاج الحربي وطلائع الجيش وسموحة.