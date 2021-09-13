إجراء غير متوقع تجاه المشجع الذي احتضن فينيسيوس جونيور في المدرجات

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 22:46

كتب : عبد الرحمن فوزي

فينيسيوس جونيور مع الجماهير

تعرض المشجع الذي احتضن فينيسوس جونيور أثناء احتفاله بالهدف للعقوبة.

وفاز ريال مدريد على سيلتا فيجو بخمسة أهداف مقابل هدفين في أول مباراة على ملعب سانتياجو برنابيو منذ 2019.

وسجل فينيسيوس جونيرو الهدف الثالث في المباراة، كما تسبب في ركلة جزاء ترجمها بنزيما في الشباك محرزا الهدف الخامس.

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بعد تسجيله للهدف انطلق فينيسيوس جونيرو نحو المدرجات وصعد ليحتضن بعض المشجعين الذين حضروا لتشجيع الميرينجي.

أثناء وجود فينيسيوس في المدرجات، حاول أحد المشدعين احتضان اللاعب بشدة وكان أكثر من ظل متمسكا به من شدة الفرحة بتسجيله للهدف ولرؤيته أحد لاعبي فريقه المفضل أمامه مباشرة.

في النهاية عاد اللاعب البرازيلي للملعب بشكل طبيعي، تحصلى على بطاقة صفراء بسبب الاحتفال ولكنه أكمل المباراة بشكل طبيعي.

إلا أن المشجع لم يمر الأمر عليه بشكل طبيعي كما حدث للاعب، وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإنه قد تعرض للطرد خارج الملعب عن طريق خمسة من أفراد الشرطة، كما أنه أجبر على دفع غرامة مالية.

وعلى الرغم من ذلك فإن المشجع قد خرج عبر حساباته على وسائل التواصل الإجتماعي واصفا يوم الأحد باليوم الأفضل في حياته.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد عشر نقاط بفارق الأهداف عن فالنسيا وأتليتكو مدريد أصحاب نفس الرصيد من النقاط.

ريال مدريد فينيسيوس جونيرو
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