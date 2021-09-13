خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 21:22

كتب : أحمد الخولي

سعد سمير الأهلي الإنتاج الحربي

توصل الأهلي وفيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز إلى اتفاق ينتقل بمقتضاه خمسة لاعبين من الأول للثاني على سبيل الإعارة.

كريم نيدفيد

النادي : فيوتشر

سعد سمير

النادي : فيوتشر

فيوتشر
الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن الخماسي الذي سينضم من الأهلي لفيوتشر هو سعد سمير وكريم وليد "نيدفيد" وفارس طارق ومصطفى البدري ومحمد عبد المنعم.

وسينتقل سعد سمير ومصطفى البدري على سبيل الإعارة لموسمين.

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أما فارس طارق وكريم نيدفيد ومحمد عبد المنعم فستكون إعارتهم جميعا لموسم واحد فقط.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اقتراب سعد سمير ونيدفيد من الرحيل عن الأهلي معارين إلى صفوف فيوتشر.

أما محمد عبد المنعم فقد عاد لتوه من إعارة إلى سموحة، فيما انضم مصطفى البدري للمارد الأحمر قادما من الإنتاج الحربي.

بينما فارس طارق يعد أحد ناشئي الأهلي وستكون هذه ثاني إعارة له بعد مصر للمقاصة.

الأهلي فيوتشر في الدوري
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