مؤتمر سولشاير: لست مهتما بتمريرات بوجبا الحاسمة.. وهكذا سنقنعه بالبقاء

أبدى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد تطلعه للمضي قدما في دوري أبطال أوروبا، حيث يستهل الفريق مسيرته بمواجهة يانج بويز السويسري غدا.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي: "عشنا الكثير من الليالي التي نتذكرها في هذا النادي، وليالي دوري الأبطال هي الأكبر. الهدف هو الذهاب إلى أبعد نقطة ولكننا نعلم أن هذا سيكون صعبا كالعادة".

وأضاف "لدينا الآن المزيد من الجودة والخبرة والشباب في القائمة وأتمنى أن نكون أكثر جاهزية لما سنضطر لمواجهته".

وعن أهمية خبرة التعاقدات الجديدة وعلى رأسها كريستيانو رونالدو ورافاييل فاران قال المدرب: "أعتقد أنه يمكنك الذهاب بعيدا بالشباب أيضا ولكن في بعض المباريات الخبرة ستلعب دورها بالتأكيد".

أما عن أداء بول بوجبا المميز مؤخرا وتكرار صناعته للأهداف أوضح المدرب "بول عاد في حالة جيدة حيث عمل بجدية على مدار الصيف. بول دائما ما كان ممررا عظيما وتمريراته الحاسمة لم تكن من أفضل تمريراته حتى هذا الموسم".

وتابع "أنا لا أهتم بأرقام التمريرات الحاسمة فهذا شيء لمواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بول يلعب بصورة جيدة للغاية بالتأكيد، هناك ما هو أكثر أهمية من الإحصائيات".

وبسؤاله عما إذا كان رونالدو قادرا على إقناع بوجبا بالبقاء وتجديد عقده قال سولشاير: "هذا يتوقف علينا الآن، بالحصول على النتائج وإثبات قدرتنا على الفوز بالألقاب. كل من ينضم ليونايتد يريد الفوز بالألقاب وأن يكون فردا في فريق فائز مع يونايتد، إنه أكثر شعور سحري".

وأخيرا عن حالة إدينسون كافاني المهاجم الغائب منذ بداية الموسم قال: "إدي سيعود إلينا قريبا. كان لديه مشكلة بسيطة خلال التوقف الدولي، وهو يعمل بجدية للعودة".

يذكر أن مانشستر يونايتد يتصدر البريميرليج حاليا بـ10 نقاط من أول 4 جولات، بفارق الأهداف عن تشيلسي وليفربول.