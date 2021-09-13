الصفقة 12.. فاركو يضم عزمي غومة من الصفاقسي

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 20:41

كتب : أحمد الخولي

عزمي غومة

أعلن نادى فاركو، تعاقده مع عزمي غومة الظهير الأيسر لنادي الصفاقسي التونسي، ليكون الصفقة رقم 12 للفريق في فترة الانتقالات الجارية.

عزمي غومة

النادي : فاركو

فاركو

ولعب الظهير الأيسر الموسم الماضي مع الصفاقسي 32 مباراة سجل خلالها هدفا.

وتعاقد فاركو حتى الآن مع مصطفى حمادة والجزائري رزقي حمرون من شبيبة القبائل، ومحمد فؤاد من العين السعودي، والنيجيري كينجسلي سوكاري من الصفاقسي التونسي، ومحمود عماد لاعب وسط بتروجيت السابق.

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أيضا تعاقد فاركو مع ثنائي بيراميدز عبد الله بكري ومحمود حمادة، بالإضافة إلى أحمد مودي من مصر المقاصة، ورامي صبري مدافع إنبي السابق وعلاء سلامة من الإنتاج الحربي، وأحمد الصغيري من أسوان.

ويرغب فاركو في إبرام المزيد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق بقوة قبل المشاركة للمرة الأولى في الدوري الممتاز.

عزمي غومة فاركو
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