رقم جديد.. رونالدو يستعد لمعادلة كاسياس

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 20:33

كتب : أحمد أباظة

كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

يستعد كريستيانو رونالدو لمعادلة رقم قياسي جديد في تاريخ الكرة الأوروبية، وذلك في ثاني مبارياته بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد العودة إليه.

يأتي ذلك في مواجهة الشياطين الحمر ضد يانج بويز السويسري غدا –الثلاثاء- ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

أولا يستعد رونالدو لخوض أول مباراة له بقميص يونايتد في دوري أبطال أوروبا بعد 12 عاما و110 يوما على المباراة الأخيرة، وهي رابع أطول مسافة زمنية بين مباراتين لنفس اللاعب مع نفس الفريق في دوري الأبطال.

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ثانيا والأهم بمجرد ظهوره في التشكيل الأساسي، سيصل النجم البرتغالي إلى مشاركته رقم 177 في دوري أبطال أوروبا، معادلا الرقم القياسي لعدد المشاركات والمسجل باسم حارس المرمى إيكر كاسياس أسطورة ريال مدريد.

تاريخيا، فاز يانج بويز السويسري بمباراة وحيدة من أصل 13 مواجهة ضد الأندية الإنجليزية في المسابقات الأوروبية، بينما خسر مانشستر يونايتد مباراة افتتاحية من أصل آخر 21.

الرقم الذي يسعى شياطين مانشستر لتغييره هو سجل هزائم مدربه أولي جونار سولشاير في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر 6 مباريات من أصل 10 له في المسابقة، وهو نفس عدد الهزائم الذي تعرض له الفريق في آخر 20 مباراة قبله تحت قيادة لويس فان خال وجوزيه مورينيو معا.

وظهر رونالدو يوم السبت للمرة الأولى في ملعب "أولد ترافورد" بالقميص الأحمر، وذلك في مباراة الأسبوع الرابع من البريميرليج ضد نيوكاسل يونايتد والتي سجل خلالها هدفين وانتهت بفوز الفريق 4-1.

يذكر أن رونالدو غادر يونايتد إلى ريال مدريد في صيف 2009 مقابل 94 مليون يورو، وانتقل منه إلى يوفنتوس في صيف 2018 قبل أن يعود إلى إنجلترا من جديد في نهاية أغسطس الماضي.

رونالدو مانشستر يونايتد كاسياس دوري أبطال أوروبا
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