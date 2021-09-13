كرة طائرة – مصر تخسر من تونس في نصف نهائي إفريقيا وتودع حلم المونديال

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 20:32

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة الطائرة

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة رجال من منافسه تونس اليوم الإثنين بنتيجة 3-1 في نصف نهائي بطولة إفريقيا.

وتقام بطولة إفريقيا في رواندا في الفترة ما بين 7لـ14 سبتمبر.

وفاز منتخب تونس بالشوط الأول بنتيجة 25-19.

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وعاد منتخب مصر وانتصر في الشوط الثاني بنتيجة 25-16.

لكن نسور قرطاج حققوا الفوز في شوطين متتاليين بنتيجتي 25-14 و25-21 ليخطفوا بطاقة التأهل إلى النهائي.

وضرب منتخب تونس موعدا مع الكاميرون في النهائي ليكون تكرار لنسخة 2019.

وفي ذلك الوقت فاز منتخب تونس باللقب بعد الفوز في النهائي على الكاميرون بنتيجة 3-2.

وبذلك تأهل منتخب تونس والكاميرون إلى كأس العالم الذي يقام في روسيا في عام 2022.

ويتأهل طرفا النهائي للمونديال وبهزيمة المنتخب المصري فشل في التواجد في المحفل العالمي للمرة الأولى منذ عام 1994.

ولكن تتمنى مصر أن تكون ضمن أفضل 12 منتخبا وفقا للتصنيف العالمي بين المنتخبات غير المتأهلة للبطولة كي تستطيع حجز بطاقة السفر إلى روسيا لخوض المونديال.

وتحتل مصر حاليا المركز رقم 21 على مستوى العالم.

يذكر أن منتخب تونس هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة إفريقيا بواقع 10 مرات يليه مصر بثماني مرات.

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