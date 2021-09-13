نادر شوقي لـ في الجول: أدعو لـ محمد محمود ليتجنب الإصابات.. ولن يرحل عن الأهلي

أعرب نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود عن سعادته بظهور اللاعب بشكل جيد خلال لقاء الأهلي الودي ضد بتروجت.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

وتعادل الأهلي سلبيا بدون أهداف اليوم الإثنين مع بتروجت في لقاء ودي أقيم في ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشهد اللقاء مشاركة محمد محمود بعدما بدأ يعود تدريجيا عقب شفائه من إصابتين تعرض لهما بقطع في الرباط الصليبي.

وتحدث نادر شوقي لـFilGoal.com قائلا: "أصبحت أخشى على محمد محمود كثيرا من الحسد والإصابات".

وواصل "محمد يحب الأهلي كثيرا ويريد أن يؤكد قدرته على ارتداء قميصه وأن يثبت وجوده للجميع".

وأضاف "أطالب الجميع بالصبر عليه وانتظار الكثير منه ولكن دون تحميله بالكثير من الضفوط أو الإحباط خاصة وأنه مصمم هذا الموسم على تقديم كل ما لديه مع الأهلي محليا وإفريقيا".

ونفى نادر شوقي ما يتردد عن أنباء رحيل اللاعب عن الأهلي معارا.

وأتم "كل ما يقال عن ذلك غير صحيح، وقد أكدت ذلك من قبل، محمد محمود مستمر في الأهلي".