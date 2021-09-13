مصدر من الزمالك لـ في الجول: مفاوضات من فاركو لضم محمد صبحي

يفاوض نادي فاركو، محمد صبحي حارس مرمى الزمالك الشاب لضمه صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال مصدر من الزمالك –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الإثنين: "هناك مفاوضات جادة من فاركو لضم محمد صبحي".

وأوضح "المفاوضات تنص على استعارة صبحي لمدة موسم".

وواصل "هناك ترحيب من اللاعب ولكن مازالت المفاوضات جارية حتى الآن".

وأتم "الاستعارة قد تكون مقابل 5 ملايين جنيه وقد تشهد الأيام المقبلة التوصل لاتفاق رسمي لتوقيع العقود".

وكان محمد صبحي قضى الموسم الماضي معارا مع الاتحاد السكندري وانضم لقائمة منتخب مصر التي شاركت في أولمبياد طوكيو 2020.

وانضم صبحي إلى الزمالك قادما من صفوف بتروجت في عام 2019.

وخاض صبحي مباراتين فقط بقميص الزمالك حافظ في واحدة منهما على شباكة نظيفة من الأهداف واستقبل هدفين في الأخرى.

وبقميص الاتحاد السكندري خاض 34 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 10 منهم واستقبل 36 هدفا.