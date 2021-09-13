خبر في الجول - ريان يغيب عن ألتاي سبور لـ 3 أسابيع

يغيب أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي سبور التركي لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

وعلم FilGoal.com أنه تقرر غياب أحمد ياسر ريان لاعب التاي سبور التركي ثلاثة أسابيع بشكل مبدئي بسبب تعرضه لمزق في العضلة الخلفية.

وبحسب مصدر مقرب من اللاعب فإنه سيبقى في تركيا من الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام كونيا سبور في الدوري التركي.

أحمد ياسر ريان انتقل إلى ألتاي من الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك أحمد ياسر ريان في 3 مباريات مع ألتاي سبور سجل خلالها هدفين بمجموع دقائق لعب 85 دقيقة.

ألتاي سبور يتواجد في المركز التاسع للدوري التركي بعد حصوله على ست نقاط خلال أربع مباريات.