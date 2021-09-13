مران الزمالك - استقبال أسرة الكردي.. ووصول الثنائي التونسي

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 19:39

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

استقبل لاعبو الزمالك والجهاز الفني أسرة المشجع الزملكاوي الراحل محمد الكردي على هامش التدريبات مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي والتقط اللاعبون والجهاز الفني وأسرة الكردي صورة تذكارية.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وتحدث كارتيرون مع لاعبي الفريق عن أهمية الفترة المقبلة، في مشوار الزمالك خاصة في بطولة كأس مصر وطالبهم بالتركيز الشديد ومواصلة العمل بقوة خلال التدريبات كما شرح بعض الأمور الفنية..

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وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية خاصة داخل الصالة الدولية مساء اليوم الإثنين، وذلك وفقا لبرنامج موضوع من قبل الجهاز الفني للوصول باللاعبين لأفضل فورمة بدنية استعدادا للفترة المقبلة.

وحرص كارتيرون وأسامة نبيه على الإشراف على هذه الفقرة التي جاءت تحت قيادة فيرناندو مخطط الأحمال.

الجهاز الفني قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران وأدت كل مجموعة من المجموعتين تدريبات تأهيل بالكرة في جزء صغير من الملعب وتم الاعتماد خلاله على السرعة في نقل الكرة في أقل وقت.

وأعد البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى برنامجا تدريبيا خاصا لرباعي حراسة المرمة على هامش المران، وجاءت الفقرة الأولى بدنية ثم قام الحراس بأداء فقرة فنية من خلال التعامل مع الكرات العرضية ولقادمة من وسط الملعب.

وشهد مران الزمالك فقرة فنية تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الخططية وقام أسامة نبيه بالإشراف عليها وتوجيه التعليمات للاعبين وتصحيح الأخطاء ثم تم عمل تقسيمة في جزء من الملعب.

ووصل الثنائي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري بعد التواجد مع منتخب تونس ومن المقرر أن ينتظم الثنائي في التدريبات غدا بعد انتهاء الراحة السلبية للاعبين الدوليين.

ويستعد الزمالك للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان.

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