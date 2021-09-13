المقاصة يتعاقد مع محمود عادل

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 19:35

كتب : أحمد الخولي

محمود عادل

أعلن نادي مصر للمقاصة تعاقده مع محمود عادل قادما من صفوف الإنتاج الحربي.

لاعب الوسط صاحب الـ 28 عاما شارك مع الإنتاج الحربي الموسم الماضي في مباراتين فقط.

كان محمود عادل قد انضم لصفوف الإنتاج الحربي في 2018 من صفوف المقاصة نفسه.

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ويعد عادل هو أول صفقات مصر للمقاصة استعدادا للموسم الجديد.

وأعلن المقاصة تعيين تامر مصطفى كمدرب للفريق في الموسم المقبل بعد رحيل محمد عبد الجليل الذي أنهى الموسم الماضي في القيادة الفنية للفريق.

وأنهى المقاصة الدوري الموسم الماضي في المركز الـ 11 برصيد 38 نقطة.

ومن المنتظر أن تبدأ النسخة المقبلة من الدوري المصري الممتاز يوم 25 أكتوبر المقبل كما أعلن اتحاد كرة القدم المصري.

مصر للمقاصة محمود عادل
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