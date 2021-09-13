البنك الأهلي يضم محمد هلال من وادي دجلة

أعلن نادي البنك الأهلي التعاقد رسميا مع محمد هلال لاعب وادي دجلة السابق.

وكان نادي البنك الأهلي نجح في التعاقد مع كريم بامبو من الزمالك، وأحمد ياسين من مصر للمقاصة ومحمد فتحي من بيراميدز.

كذلك ضم البنك الأهلي كل من إيزاكو ياكوبو وأحمد سعيد من وادي دجلة، ويعد هلال هو ثالث لاعب من الفريق الأصفر ينتقل للبنك الأهلي.

بالإضافة إلى الحصول على خدمات أسامة فيصل مهاجم الزمالك على سبيل الإعارة.

محمد هلال البالغ من العمر 25 عاما لعب الموسم الماضي مع وادي دجلة 22 مباراة في الدوري سجل خلالها 5 أهداف.

كان البنك الأهلي قد ضمن البقاء في الدوري الممتاز بالموسم الماضي، وفي أول مشاركة له بالدوري الممتاز.