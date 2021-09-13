الأهلي يتعادل مع بتروجيت وديا دون أهداف.. وعبد القادر يهدر ركلة جزاء

تعادل الأهلي مع بتروجت دون أهداف في مباراة ودية أقيمت على ملعب مختار التتش في الجزيرة.

الأهلي يستعد لمباراة السوبر المصري المقررر إقامتها أمام طلائع الجيش 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب ثم استئناف كأس مصر.

التشكيل

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: .

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمود وحيد

خط الوسط: العربي بدر - عمار حمدي

خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم كهربا - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: حسام حسن

الشوط الأول

40: حسام حسن كاد أن يفتتح التسجيل للأهلي بعد تمهيد للكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد بجوار القائم الأيمن

ق34: تسديدة من كهربا حاول خداع حارس بيتروجيت ولكنها جاءت بجوار القائم

ق30: أخطر فرص المباراة تضيع من وليد سليمان بعد انطلاقة من محمود وحيد وكرة عرضية يلعبها وليد سليمان برأسه فوق العارضة

أول فرصة المباراة كانت مع الدقيقة السابعة بتسديدة من طاهر محمد طاهر وإكمال للكرة من رامي ربيعة فوق العارضة.

رد بتروجت في الدقيقة 18 بتسديدة من محمد السكران جاءت بجوار القائم.

الربع ساعة الأخيرة شهدت ثلاث فرص للأهلي كاد أن يسجل منها برأسية من وليد سليمان وتسديدتين من كهربا وحسام حسن ولكن الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي

الشوط الثاني

وجاء تشكيل الأهلي في الشوط الثاني كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كريم فؤاد - عبد الرحمن جودة - محمد المغربي - محمد أشرف

خط الوسط والهجوم : العربي بدر- زياد طارق - أحمد عبد القادر - أحمد غريب - محمد محمود - أحمد عبد القادر

محمد محمود كان اللاعب الأبرز في الأهلي خلال الشوط الثاني بتدسدية فوق العارضة مع الدقيقة 62 ثم تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 74 أهدرها أحمد عبد القادر.

وفي الدقيقة 70 خرج زياد طارق تاركا مكانه لمحمد فخري.

استمرت المباراة وسط محاولات بين الفريقين دون خطورة تذكر على المرمى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

الاهلي يلعب مع المقاولون العرب وديا 16 سبتمبر الجاري قبل الدخول في معسكر مغلق في الإسكندرية.