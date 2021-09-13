ديل بييرو عن رحيل رونالدو: يوفنتوس مستفيد بالتخلص من راتبه

أبدى أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس اعتقاده أن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق به جانب إيجابي، رغم فشل الفريق في تعويضه حتى الآن.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد يوفنتوس

وقال ديل بييرو في تصريحاته لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "لا أعتقد أننا يجب علينا الحديث عن كوننا لم نكن مستعدين لحدوث ذلك، بل علينا التعامل مع الواقع".

وأضاف "بوضوح كريستيانو رونالدو لم يرغب في البقاء، بنفس الوضوح من المفيد لنا ألا ندفع راتبا ضخما كراتبه".

وأوضح "إذا كان السؤال يتعلق بطريقة تعويضه، فأنا أقول أن علينا قياس وضعنا الحالي بناء على مصادرنا الاقتصادية. رغم رحيله أعتقد أن هجوم يوفنتوس يمكنه أن يكون تنافسيا للغاية".

ورغم أن ديل بييرو يرى الفائدة في التخلص من راتب رونالدو، إلا أنه أصر على عدم وجود أي خطأ بالتعاقد معه قبل 3 سنوات.

وقال المهاجم الإيطالي السابق: "رونالدو بطل وكان يجب التعاقد معه. المشكلة كانت في تصاعد فشل الفريق حول النجم البارز".

وتابع "في بعض الأوقات كنا نحكم على أداء كريستيانو بعيدا عن أداء يوفنتوس وهذا عرض واضح لوجود شيء لا يعمل".

واختتم "النتائج في أوروبا لم تكن على قدر التطلعات، ولكن إذا فكرنا بأن مانشستر سيتي لم يفز بدوري أبطال أوروبا بعد، هذا يجعلنا نفهم أن الاستثمار لا يترادف بالضرورة مع الانتصارات".

وانضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2018 قادما من ريال مدريد مقابل 117 مليون يورو، بهدف مساعدة الفريق على تحقيق دوري أبطال أوروبا، وهو ما لم يتحقق طوال فترته حيث خرج البيانكونيري من ربع النهائي ثم من دور الـ16 مرتين.

يذكر أن يوفي يعاني في بداية الموسم بحثا عن الفوز الأول، حيث تعادل مع أودينيزي ثم خسر أمام إمبولي ونابولي في أول مواسمه بدون صاروخ ماديرا، الذي عاد إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد 12 عاما من رحيله إلى ريال مدريد في صيف 2009.