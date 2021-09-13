مصدر من النجم الساحلي لـ في الجول: هداف الدوري التونسي يقترب من الانتقال إلى فيوتشر

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 18:53

كتب : حامد وجدي

أيمن الصفاقسي - النجم الساحلي

يقترب أيمن الصفاقسي لاعب النجم الساحلي من الانضمام إلى صفوف نادي فيوتشر خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر من النجم الساحلي لـFilGoal.com اليوم الإثنين: "أيمن الصفاقسي أصبح لاعبا في صفوف فيوتشر بنسبة 90%".

وواصل "من المفترض أن يرسل الاستغناء عن اللاعب لفيوتشر خلال الأيام المقبلة بعد إرسال القيمة المالية المتفق عليها".

وبذلك سيصبح أيمن الصفاقسي هو ثاني صفقات فيوتشر الأجنبية بعد جوزيف نجويم الظهير الأيسر للجونة.

ويلعب أيمن الصفاقسي في مركز المهاجم وتوج صاحب الـ25 عاما بلقب هداف الدوري التونسي في الموسم المنصرم بواقع تسعة أهداف.

يذكر أن النجم الساحلي كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن طلب المصري ضم اللاعب لكن لم يتوصلا لاتفاق حول المقابل المادي.

أيمن الصفاقسي النجم الساحلي فيوتشر في الدوري
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