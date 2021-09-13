الليجا تكشف عن شعار "الكلاسيكو" الجديد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا" عن شعار وهوية جديدة لمباراة "الكلاسيكو"، وهي كبرى مباريات الموسم الإسباني بين الغريمين برشلونة وريال مدريد.

وفسر بيان الرابطة هذه الخطوة بأنها تهدف لخلق هوية بصرية خاصة وفريدة لواحدة من أكثر المواجهات الرياضية شعبية على كوكب الأرض.

وقال بيان الليجا: "المشروع يهدف لعكس الحمض النووي لما تمثله هذه المواجهة الأسطورية من منافسة وقوة وشغف وتكنولوجيا وإبداع وديناميكية ومتعة وعالمية".

وأضاف "هذه الصورة الجديدة ستنضم لأصول الليجا بهدف تدعيم قيمة العلامة التجارية للمنافسة وأنديتها، وستظهر في كل الأحداث الدولية والأنشطة التي تقام حول هذه المباراة، كجزء من استراتيجية الليجا للعولمة".

وأوضح البيان أن الخطة لن تتوقف عند الكلاسيكو فقط، بل ستمتد لتروج لعدد آخر من المباريات الهامة مثل دربي مدريد بين الريال وأتلتيكو، و"إل جران دربي" أو دربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية، وأيضا دربي الباسك بين أتلتيك بلباو وريال سوسييداد.

وذكرت رابطة الليجا بفوزها بالجائزة الدولية للإبداع هذا العام في حفل جوائز صناعة الرياضة، وذلك عن حملتها الترويجية لمباراة الكلاسيكو ومرونة أحداثها في جميع أرجاء العالم خلال انتشار جائحة كورونا.

يذكر أن الكلاسيكو القادم بين برشلونة وريال مدريد سيكون على ملعب الأول "كامب نو" في الرابع والعشرين من أكتوبر القادم.