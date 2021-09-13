اتحاد الكرة يعلن نظام الصعود والهبوط في مختلف أقسام الدوري لموسم 2021-2022

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 17:37

كتب : أحمد الخولي

اتحاد الكرة المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين نظام الصعود والهبوط في مختلف درجات الدوري لموسم 2021-2022.

وجاء النظام في كل درجة كالتالي:

الدوري الممتاز

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يهبط منه الثلاثة أندية الأخيرة في جدول الترتيب.

الدرجة الثانية

يبدأ الموسم في 30 سبتمبر الجاري وينتهي بحد أقصى 28 مايو 2022.

يصعد منه ثلاثة أندية للدوري الممتاز وهم متصدري كل مجموعة من المجموعات الثلاثة.

يهبط منه أصحاب آخر أربعة مراكز في كل مجموعة من المجموعات الثلاثة.

الدرجة الثالثة

يبدأ الموسم في الثاني من شهر أكتوبر المقبل وينتهى بحد أقصى 28 مايو 2022.

يصعد أصحاب الصدارة في كل المجموعات من الأولى إلى 11 مباشرة للدرجة الثانية.

أما بالنسبة للمجموعة الـ12 فتقام مباراة فاصلة في ملعب محايد بين متصدر المجموعة (أ) شمال سيناء والمجموعة (ب) مطروح لتحديد الفائز.

وحال التعادل في الوقت الأصلي يتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح ويصعد الفائز مباشرة للقسم الثاني.

مع استمرار جميع إنذارات وإيقافات القسم الثالث في المباراة الفاصلة.

أما بالنسبة للهبوط، فيهبط الأربعة فرق الأخيرة من المجموعة الثانية إلى الـ11.

فيما يهبط الثلاثة فرق الأخيرة في كل مجموعة من المجموعة الأولى (أسوان) والمجموعة 12 (ب) مطروح للدرجة الرابعة.

ويهبط الفريقان الأخيران في المجموعة 12 (أ) شمال سيناء للدرجة الرابعة.

اتحاد الكرة في الدوري في الدرجة الثانية
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