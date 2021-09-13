يد - الدرع: الجماهير تشبهني بـ طارق حامد؟ شيء يدعو للفخر

يشعر يحيى الدرع لاعب فريق الزمالك لكرة القدم بالفخر بسبب تشبيه البعض له بطارق حامد نجم وسط فريق كرة القدم بالنادي.

الدرع أحد نجوم منتخب مصر قاد الزمالك للفوز على الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي بتسجيل هدف قاتل ونجح في قيادة فريقه للتأهل لكأس العالم للأندية، قبل أيام.

وقال الدرع في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "تشبيه جماهير الزمالك لي بايقونة مثل طارق حامد شيء يدعو للفخر".

وأضاف "أوجه التشابه قد تكون اللعب من القلب والخوف الشديد على الفريق والحرص على ظهور الزمالك بأفضل شكل".

وواصل "طارق حامد يعمل دائما على بث الروح في زملائه وأنا أيضا أفعل ذلك".

فيما قال شقيقه سيف الدرع "كصفات قيادية وحماسية يتشابه يحيى مع طارق حامد، عكس المهارات الفنية، مع اختلافها بين اللعبتين".

ويستهل بطل إفريقيا مشواره في مونديال الأندية بمواجهة برشلونة بطل أوروبا يوم 6 أكتوبر في ربع النهائي.

برشلونة يضم بين صفوفه علي زين نجم المنتخب المصري الذي انضم للفريق هذا الموسم.

وتستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية "سوبر جلوب" خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.