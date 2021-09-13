الأهلي يدشن النجمة العاشرة في احتفالية كبرى.. وتدريبات بدنية للغائبين عن ودية بتروجت

يدشن الأهلي غدا الثلاثاء في احتفالية كبرى تقام بملعب مختار التتش بفرع النادي في الجزيرة النجمة العاشرة تمهيدا لوضعها على قميص الفريق رسميا.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه قبل عدة أشهر حينما انتصر على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في النهائي بثلاثية دون رد.

وسوف تقام الاحتفالية في تمام الثامنة مساء.

ووجه مجلس الإدارة الدعوة إلى كافة أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة السابقين ونجوم النادي القدامى للمشاركة في تلك الاحتفالية.

في سياق آخر خاض اللاعبون الغائبون عن ودية بتروجت التي تقام اليوم الإثنين مرانا بدنيا وتقسيمة قوية.

وشارك في المران كل من محمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف وأليو ديانج ولويس ميكيسوني وكريم وليد "نيدفيد" وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول ومحمد عبد المنعم.