مؤتمر طلعت يوسف: بدون تدعيمات سيستمر موقف الإسماعيلي الصعب

يرى طلعت يوسف المدير الفني الجديد للإسماعيلي، أن عدم تدعيم الفريق، سيستمر موقف النادي الصعب في الدوري.

وقال يوسف في مؤتمر تقديمه مدربا للفريق: "الإسماعيلي يحتاج 4 أو 5 لاعبين من أصحاب الخبرات. الوضع بدونهم سيكون صعب جدا".

وأوضح: "أعلم أن هناك صعوبة في توافر اللاعبين الجيدين في ظل المنافسة الشديدة التي نواجهها من الأندية الصاعدة حديثا. سنبذل قصارى جهدنا".

وأكمل "موقف الفريق سيكون أفضل بتوافر الدعم، اختيار العناصر الجديدة حق أصيل لي لكنني لا يمكن أن أغفل دور الخبرات الكبيرة الموجودة باللجنة الفنية".

وشدد "طموحاتي لا سقف لها لكننا في مرحلة بناء فريق جديد. ليس لي طريقة واحدة لكنني سنعتمد على أسلوب يناسب إمكانيات اللاعبين".

وأتم يوسف "الفترة الحالية مختلفة عن الفترة السابقة التي أتيت فيها لتدريب النادي، حيث لم أشعر بالراحة، لكن الآن أتعامل مع لاعبين سابقين كبار مثل علي أبو جريشة وعماد سليمان، وهذا وضع أفضل بكثير".

وفي المقابل، صرح علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية: "يوسف من أفضل المدربين في مصر، ولديه خبرات كبيرة. ننتظر رؤيته لدعم الفريق. لدينا رغبة في العودة للمربع الذهبي وسعداء بتواجد يوسف الذي سيقضي على العشوائية وسيعيد الانضباط".

وكان صاحب الـ 66 عاما قد اتفق من قبل على تدريب الدراويش مطلع الموسم الماضي، قبل أن يعتذر عن عدم تولي المهمة بعد أقل من 48 ساعة.

ويخلف يوسف، إيهاب جلال، الذي رحل لتدريب بيراميدز.

وسبق ليوسف تدريب عدد كبير من الأندية في الدوري المصري، أبرزها تجاربه مع ناديه الأصلي الاتحاد السكندري، والمصري وطلائع الجيش وبتروجت واتحاد الشرطة.

وكانت آخر مهمة ليوسف في يونيو الماضي هي تدريب أهلي طرابلس الليبي.

وأنهى الإسماعيلي الموسم الماضي في المركز الـ 13 بـ 38 نقطة.