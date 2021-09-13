الصفقة العاشرة.. سموحة يضم بهاء مجدي من البنك الأهلي

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 16:51

كتب : FilGoal

بهاء مجدي - حازم إمام - الزمالك - المصري

أعلن نادي سموحة رسميا عن إتمام صفقة انضمام الظهير الأيسر بهاء مجدي من البنك الأهلي.

ويبلغ بهاء مجدي من العمر 32 عاما، وسبق له اللعب للإسماعيلي والمصري والزمالك.

ولعب مجدي 14 مباراة مع البنك الأهلي الموسم الماضي.

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ويعد مجدي صفقة سموحة العاشرة للموسم الجديد.

وضم سموحة أحمد عيد من سيراميكا كليوباترا، واستعار محمد شكري وأحمد رمضان "بيكهام" وفهد جمعة من الأهلي، وعبد الرحمن عامر من إنبي، ومصطفى الخواجة من أبو قير للأسمدة، والأنجولي دافسا من إنتر كلوب، وعمار شرف الدين من بلدية المحلة، وأليا سيلا من اتحاد تطوان المغربي

بهاء مجدي سموحة البنك الأهلي في الدوري
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