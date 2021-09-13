برشلونة يعلن خضوع مهاجمه لعملية جراجية

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 16:09

كتب : FilGoal

مارتن برايثوايت - برشلونة - الدوري الإسباني

أوضح نادي برشلونة أن مهاجمه الدنماركي مارتن رايثوايت سيخضع لجراحة خلال أيام بسبب الإصابة في الركبة.

كانت إذاعة RAC1 قد ذكرت أن مدة غياب برايثوايت قد تصل إلى أربعة أشهر.

وأفاد النادي الكتالوني في بيان: "سيخضع اللاعب مارتن برايثوايت لعملية جراحية في الركبة اليسرى خلال الأيام المقبلة".

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الدنماركي مارتن برايثوايت خرج مصابا من لقاء برشلونة الأخير أمام خيتافي في الدوري الإسباني قبل النهاية بربع ساعة بسبب إصابة شعر بها في الركبة اليسرى.

اللاعب أجرى بعض الفحوصات الطبية والتي أثبتت معاناته من الإصابة في غضروف الركبة ويمكن أن تتراوح مدة العلاج من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وبذلك ينضم برايثوايت لغيابات هجوم برشلونة والتي تضم سيرجيو أجويرو وعثمان ديمبيلي وإنسو فاتي.

برايثوايت سجل هدفين وصنع آخر في 3 مباريات لعبها مع برشلونة في الموسم الحالي.

ويستضيف برشلونة نظيره بايرن ميونخ على ملعب كامب نو الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر في افتتاح مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

مارتن برايثوايت برشلونة
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