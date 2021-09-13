يد - الدرع: حفل زفاف ونصيحة باروندو تسببا في هدف الفوز القاتل على الأهلي

كشف يحيى الدرع نجم فريق الزمالك لكرة اليد تفاصيل ما حدث قبل لحظات من هدفه القاتل في شباك الأهلي والذي حصد لقب كأس السوبر الإفريقي للقلعة البيضاء.

توج الزمالك بطلا لكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي 28-27 بفضل هدف قاتل من يحيى الدرع ليتأهل لمواجهة برشلونة في كأس العالم للأندية.

وقال الدرع في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "عند احتساب الخطأ للزمالك قبل 4 ثواني من نهاية اللقاء تحدثت مع إبراهيم المصري لاعب الأهلي وقلت له من المفترض أن أذهب لحفل زفاف الآن قبل فوات الأوان".

وأضاف "قلت له إن وصول المباراة لوقت إضافي سيحرمني من حضور حفل زفاف أحد أصدقائي".

وتابع "قبل تسديد الكرة تذكرت نصيحة روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر حين تحصل على خطأ في الثواني الأخيرة من اللقاء".

وأردف "نصحنا باروندو بعدم الاقتراب من الحائط البشري لأن من الطبيعي أن يقف السداسي أمامك، بعكس الابتعاد عن الحائط لأبعد مسافة ثم تركض وتسدد بكل قوتك".

وأكمل "حتى اللحظة الأخيرة كنت أفكر في التسديد في الزاوية اليسرى لحارس الأهلي، لكني فضلت الزاوية الأخرى حتى تذهب الكرة بأقصى قوة وأقصى سرعة للشباك".

ويستهل بطل إفريقيا مشواره في مونديال الأندية بمواجهة برشلونة بطل أوروبا يوم 6 أكتوبر في ربع النهائي.

برشلونة يضم بين صفوفه علي زين نجم المنتخب المصري الذي انضم للفريق هذا الموسم.

وتستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية "سوبر جلوب" خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.