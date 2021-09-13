قائمة ريال مدريد – عودة ألابا ويوفيتش.. وغياب مارسيلو أمام إنتر ميلان

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 15:36

كتب : FilGoal

ديفيد ألابا - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه التي تتجه إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وشهدت القائمة عودة ديفيد ألابا ولوكا يوفيتش بعد غيابهما عن مباراة سيلتا فيجو أمس الأحد.

فيما يغيب جاريث بيل للإصابة، حاله حال فيرلان ميندي وتوني كروس وداني سيبايوس، كما يبتعد مارسيلو لشعوره بانزعاجات عضلية

وتواصل استدعاء ميجيل جوتييريز الظهير الأيسر الشاب، وأنطونيو بلانكو لاعب الوسط.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – توني فويدياس

الدفاع: إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – ديفيد ألابا – خيسوس فاييخو – داني كارباخال – ميجيل جوتييريز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – إدواردو كامافينجا – أنطونيو بلانكو – إيسكو ألاركون – لوكاس فاسكيز

الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماركو أسينسيو – ماريانو دياز

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