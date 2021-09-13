موسيماني يتوقع طريق الأهلي "الأمة" في مونديال الأندية.. و"لم أواجه أي أمور عنصرية في مصر"

توقع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أن يواجه فريقا يابانيا في أول مبارياته في كأس العالم للأندية المقام ديسمبر المقبل، مع تمنيه بتفادي تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي إذا تأهل له.

وقال موسيماني في فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك للرد على أسئلة مقدمة له من الجماهير: أتوقع أن نواجه الفريق الياباني في البداية، وأتمنى أن نتفادى تشيلسي ونواجه فريقا من أمريكا اللاتينية أو الشمالية ونواجه تشيلسي في النهائي".

ولم يُحسم بطل دوري أبطال آسيا حتى الآن، حيث يشارك ناجويا جرامبوس وكاواساكي فرونتال وتشيريزو أوساكا في دور الـ 16 للبطولة.

ولم يضمن التأهل للبطولة التي اعتذرت اليابان عن عدم تنظيمها سوى تشيلسي بطل أوروبا، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، والأهلي بطل إفريقيا.

وقال موسيماني: "أتوتر قبل بداية أي مباراة، حتى المباريات الودية، أفكر في كل الأمور، وأفكر كيف يمكننا تسجيل الأهداف. لا يوجد مدرب لا يتوتر قبل أي مباراة لأن ذلك يعني أنه ضامن للفوز، وهذا لا يحدث".

وأوضح "جمهور الأهلي؟ لا أظن أنه يوجد جمهور شغوف بفريقه مثل جمهور الأهلي، ولا يرضون إلا بالفوز، ويضعون الكثير من الضغط على اللاعبين والمدرب لكن هذا هو الثمن الذي يجب أن تدفعه للعب أو التدريب في الأهلي".

ورد على سؤال طلب منه وصف الأهلي بكلمة واحدة بكلمة "أمة".

وشدد "هناك أمور كثيرة يمكن تحسينها في الكرة في إفريقيا، مثل ملاعب التدريب. هناك فرق نواجهها في دوري أبطال إفريقيا لا تملك ملاعب تدريب جيدة، وأحيانا لا تملك ملاعب جيدة للعب. في جنوب إفريقيا هذا أمر متوفر، لكن في تنزانيا مثلا لدى سيمبا ملعب رائع لكن لا يملكون ملعبا للتدريب".

وأتم "لم يحدث وأن رأيت أي أمور عنصرية موجهة تجاهي في مصر. لم أر مثل هذا الأمر. لا أقول إنه أمر غير موجود، ربما هو موجود بالفعل، لكنني لم أتعرض له سواء من لاعبي فريقي أو جمهور فريقي. إذا واجهت مثل هذه الأمور قد تكون من جماهير المنافسين لكن ذلك لم يحدث لي كذلك. العنصرية في العالم أمر موجود وكبير ولا يمكن تجاهله".