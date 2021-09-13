مؤتمر توخيل: الكل مرشح للفوز بالأبطال.. وتشيلويل مرهق ذهنيا مما حدث في اليورو

تحدث توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي إلى الصحفيين عشية بدء حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي يستقبل زينيت سان بطرسبرج الروسي في ملعب ستامفورد بريدج مساء الثلاثاء بالجولة الأولى لدور المجموعات.

وسُئل توخيل عما إذا كان تتويجه الموسم الماضي هو أعظم إنجازاته التدريبية: "سأجيب بنعم في العموم، ولكني أجد صعوبة في تقييم الإنجازات. أحاول دائما تقديم أقصى ما لدي، سواء عندما كنت مدربا لفريق تحت 14 عاما أو الآن. لو كان المقياس هو الألقاب، فنعم هو اللقب الأكبر بين ألقابي التي حصدتها حتى الآن. ولكن بصراحة أشعر أن هذا اللقب قد مر عليه وقت طويل".

وكشف عن موقف لاعبيه المصابين: "كريستينسن لم يتدرب معنا. أمّا كانتي فتدرب أمس واليوم، لكن مباراة دوري الأبطال تأتي مبكرا جدا له".

وعن كون تشيلسي مرشحا للقب: "صدّق أو لا تصدّق؛ أعتقد أن هناك الكثير من الفرق القادرة على الفوز بدوري أبطال أوروبا. دائما تحتاج إلى الحظ والزخم ومجموعة مميزة. إنها منافسة مفتوحة، ربما فوزنا العام الماضي كان مفاجأة بعض الشيء لكنه كان مستحقا. الكل يبدأ دون نقاط ودون أهداف، الكل لديه نفس الحظوظ".

وكشف توخيل عن سبب عدم مشاركة بن تشيلويل: "الوضع كان صعبا على تشيلويل مؤخرا، وبطولة اليورو كانت صعبة عليه أيضا، شعرت أنه مرهق ذهنيا عند عودته. أعتقد أنه غير محظوظ لأن ألونسو تواجد هنا طوال فترة الإعداد واستغل فرصته جيدا. تحدثنا معه عن الوضع ولسنا قلقين، عليه أن يواصل التدريب ويكون صبورا".

وتواجد تشيلويل في قائمة إنجلترا خلال يورو 2020، لكنه لم يشارك في أي دقيقة، بل تواجد على مقاعد البدلاء مرتين فقط في ظل اعتماد جاريث ساوثجيت الكامل على لوك شاو.

وأتم توخيل حديثه بخصوص بطولة الموسم الماضي التي لم يبدأها مع البلوز: "لم تكن مشكلة أبدا لي استلام العمل من فرانك لامبارد بعد دور المجموعات، لا أزال أشعر أن اللقب ينتمي إلي، شعرت أنه فريقي وأننا متحدين، وهذا لا ينفي جهد وعمل لامبارد".

وفاز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا 2021 للمرة الثانية في تاريخه، رغم تولي توخيل المهمة في منتصف الموسم بعد إقالته من تدريب باريس سان جيرمان.

ويتواجد تشيلسي في المجموعة الثامنة التي تضم أيضا يوفنتوس الإيطالي ومالمو السويدي.