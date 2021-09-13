انتكاسة جديدة.. بيل يغيب لفترة طويلة

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 14:58

كتب : FilGoal

جاريث بيل - كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

يغيب جاريث بيل عن فريقه ريال مدريد لفترة طويلة، وفقا لما أثبتته الفحوصات الطبية التي خضع لها.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأجمعت كل المصادر الصحفية الإسبانية على أن إصابة بيل في العضلة الخلفية جاءت قوية وستحتاج إلى وقتٍ طويل ليتعافى منها.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن ريال مدريد لم يصدر بيانا بتفاصيل حالة اللاعب بطلب من بيل نفسه، إذ يسمح له قانون العمل الإسباني بالتكتم على إصابته.

وليس معروفا المدة التي سيغيبها قائد منتخب ويلز عن الملاعب، لكن حضوره في المباراتين المقبلتين أمام إنتر ميلان وفالنسيا بات مستحيلا.

وتعرض بيل للإصابة خلال مران ريال مدريد الأخير قبل مواجهة سيلتا فيجو.

وكان بيل قد بدأ أساسيا في مباريات ريال مدريد بأول 3 جولات من الدوري الإسباني وسجل هدفا، قبل أن يغيب عن مباراة سيلتا أمس الأحد.

ولم يتواجد بيل في ملعب سانتياجو برنابيو عموما كما هو العُرف السائد للاعبين الغائبين للإصابة.

وشارك بيل مع بلاده ويلز في مباراتين كاملتين بتصفيات كأس العالم خلال التوقف الدولي، قبل أن يصاب بمجرد عودته لفريقه ريال مدريد.

وتعرض بيل لسيل من الإصابات طوال مسيرته مع الميرنجي، مما عطّل مسيرته بشكل كبير.

ولعب بيل معارا إلى توتنام هوتسبير بالموسم الماضي، لكن رحيل زين الدين زيدان عن ريال مدريد فتح الباب لعودته في آخر موسم بعقده.

بيل ريال مدريد
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