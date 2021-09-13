رئيس ميلان عن الملعب الجديد: ليفربول يحصل على 100 مليون ونحن 35 فقط

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 14:57

كتب : أحمد أباظة

باولو سكاروني رئيس ميلان

تحدث باولو سكاروني رئيس ميلان الإيطالي عن تطلعه لتحقيق مشروع الملعب الجديد للفريق، والذي قال إنه من المحتمل أن يكون جاهزا بحلول عام 2025.

جاء ذلك خلال حديثه لـ "راديو أنكيو"، قبل مباراة ميلان الأولى في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2014، والتي ستكون في ضيافة ليفربول الإنجليزي على ملعب "أنفيلد" في الخامس عشر من سبتمبر الجاري.

وقال سكاروني: "لا يمكنني أن أنسى أننا سنذهب إلى ليفربول يوم الأربعاء، فهذا النادي يحصل على 100 مليون يورو من شباك التذاكر، بينما نحصل نحن على 35 مليون فقط".

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وأضاف "نحن في مرحلة جيدة. أنا متفائل حتى ولو أقيمت انتخابات عمدة ميلانو عما قريب. أكتوبر سيكون شهرا حاسما في هذا الأمر".

وأوضح "بعد الحصول على موافقة مجلس المدينة على مشروع الملعب الجديد، وهو ما أتمنى أن يحدث بنهاية العام، سيتطلب الأمر 6 أشهر لتجهيز التصميم النهائي".

وتابع سكاروني في شرح الجدول الزمني "في هذه المرحلة يمكن أن يبدأ البناء في النصف الثاني من عام 2022، وبين عامي 2024 و2025 سيكون الملعب جاهزا".

وواصل "الجماهير تعلم جيدا أن الأمور تتحقق في كرة القدم العالمية بالأموال، وبدونها لا يمكن تحقيق النتائج المرجوة".

واختتم رئيس ميلان "أندية الدوري الإيطالي تحتاج لملاعب جديدة تسمع لها بالوصول إلى مستوى كبار الأندية الأوروبية، وإلا يجب على الجماهير أن تتقبل الأداء حين لا يرقى لهذا المستوى".

ويحاول ميلان رفقة غريمه إنتر أيضا التخلص من مصيرهما المشترك "سان سيرو" والشروع في بناء ملعب جديد لزيادة العوائد المادية، إلا أن عمدة ميلانو لم يكن مرحبا للغاية بهذه الفكرة.

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