إنتر يعلن إصابة سينسي وغيابه عن مباراة ريال مدريد

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 14:48

كتب : FilGoal

ستيفانو سينسي - إنتر

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن إصابة لاعبه ستيفانو سينسي وغيابه عن مواجهة ريال مدريد الإسباني.

إنتر ميلان يستقبل ريال مدريد في ملعب جوزيبي مياتزا مساء الأربعاء بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وذكر إنتر أن لاعب وسطه قد تعرض لالتواء في أربطة الركبة وهو ما أثبتته الفحوصات الطبية التي خضع لها صباح اليوم الإثنين.

وتعرض سينسي للإصابة خلال مواجهة سامبدوريا ظُهر الأحد والتي انتهت بالتعادل 2-2.

في الوقت نفسه، أوضح إنتر أن مدافعه الدولي الإيطالي أليساندرو باستوني قد بات جاهزا لمواجهة ريال مدريد.

وتعافى باستوني من الإصابة التي أبعدته عن مواجهة سامبدوريا.

وتضم المجموعة الرابعة كل من: ريال مدريد، وإنتر ميلان، وشاختار دونتسك، وشيريف.

والتقى مدريد وإنتر في الموسم الماضي، وفاز الفريق الإسباني ذهابا وإيابا.

إنتر ميلان ليلة الأبطال
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