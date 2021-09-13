إنتر يعلن إصابة سينسي وغيابه عن مباراة ريال مدريد

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن إصابة لاعبه ستيفانو سينسي وغيابه عن مواجهة ريال مدريد الإسباني.

إنتر ميلان يستقبل ريال مدريد في ملعب جوزيبي مياتزا مساء الأربعاء بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وذكر إنتر أن لاعب وسطه قد تعرض لالتواء في أربطة الركبة وهو ما أثبتته الفحوصات الطبية التي خضع لها صباح اليوم الإثنين.

🏥 | UPDATE Fitness update on @stefanosensi12 and Alessandro Bastoni 👇https://t.co/rES5Ad5GMF — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) September 13, 2021

وتعرض سينسي للإصابة خلال مواجهة سامبدوريا ظُهر الأحد والتي انتهت بالتعادل 2-2.

في الوقت نفسه، أوضح إنتر أن مدافعه الدولي الإيطالي أليساندرو باستوني قد بات جاهزا لمواجهة ريال مدريد.

وتعافى باستوني من الإصابة التي أبعدته عن مواجهة سامبدوريا.

وتضم المجموعة الرابعة كل من: ريال مدريد، وإنتر ميلان، وشاختار دونتسك، وشيريف.

والتقى مدريد وإنتر في الموسم الماضي، وفاز الفريق الإسباني ذهابا وإيابا.