بوسكيتس: يمكننا الفوز بدوري الأبطال بدون ميسي.. تشيلسي لم يكن مرشحا

تحدث سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة الإسباني عن استعداد فريقه نفسيا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بأولى جولات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال بوسكيتس في المؤتمر الصحفي: "نشعر بحماس كبير لخوض بدايتنا في دوري أبطال أوروبا، ولدينا مباراة صعبة للغاية في دور المجموعات. بايرن خصم عظيم. إنه فريق يسيطر على كل أوجه اللعبة، ونتمنى أن نحظى بمباراة جيدة وبداية جيدة لهذا الدور".

وبسؤاله عما إذا كان برشلونة قادرا على الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد رحيل نجمه الأول ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، استشهد بوسكيتس بتجربة تشيلسي في الموسم الماضي.

وأوضح لاعب وسط الفريق الكتالوني "لقد فكرنا بهذا الأمر. تشيلسي العام الماضي كان يملك قائمة رائعة ولكنه لم يكن في مقدمة المرشحين للفوز باللقب، ورغم ذلك فاز به".

وأضاف "نعلم أننا لا نملك ليو ولكن يجب أن نحاول. بالتأكيد سننافس، وهي مرحلة جديدة لدينا بها الكثير من الطموح. نملك فريقا جيدا ونريد أن نتحلى بالصلابة".

أما عن توتر العلاقات بين المدرب رونالد كومان ورئيس النادي خوان لابورتا، والتي ظهرت في تصريحات المدرب بالآونة الأخيرة، قال بوسكيتس: "كلنا نريد الأفضل للفريق والنادي، وهذا ينطبق على لابورتا وكومان أيضا".

وتابع "إن كان لديهما مشكلة سيتم حلها بينهما، ولكني لا أعتقد بوجودها. لقد تحدث الإثنين خلال الساعات الأخيرة وكل شيء بات واضحا".

وعن شعوره بعد رحيل ميسي قال نجم وسط البلوجرانا: "لقد كنت في حالة صدمة، بسبب كل ما يعنيه ليو لهذا النادي ولي أيضا ولعائلتي. كان أمرا يصعب هضمه. الآن يجب أن نحاول. لقد ساهم كثيرا في صالحنا على المستوى الفردي والجماعي، ولكن لدينا القدرة على المنافسة".

أخيرا عن الذكرى السيئة لآخر لقاء بين برشلونة وبايرن ميونيخ اختتم بوسكيتس "هناك أشياء يصعب قبولها، ولكن في عالم كرة القدم هذه الأشياء تحدث. لقد مر وقت طويل والآن نحن مجموعة مختلفة وفي ظروف مختلفة".

يذكر أن بايرن كان قد أطاح بالفريق الكتالوني من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس 2020 بثمانية أهداف مقابل هدفين.