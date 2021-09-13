يد - الدرع: فرص الزمالك وبرشلونة متساوية

يؤمن سيف الدرع لاعب فريق الزمالك لكرة اليد بحظوظ فريقه في عبور عقبة برشلونة بطل دوري أبطال أوروبا في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

توج الزمالك بطلا لكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي 28-27 بفضل هدف قاتل من يحيى الدرع ليتأهل لمواجهة برشلونة في كأس العالم للأندية.

وقال سيف الدرع لقناة أون تايم سبورت: "فريق برشلونة الحالي ينقسم لاعبيه بين منتخبي إسبانيا وفرنسا، بينما يملك الزمالك نصف لاعبي منتخب مصر".

وأضاف "بالورقة والقلم، كنا ننافس هؤلاء بقوة في كأس العالم والأولمبياد، ولذلك ستكون الحظوظ 50% لكل فريق".

وواصل "نملك كتيبة قوية من اللاعبين تستطيع المنافسة في هذا اللقاء".

وأتم "لاعبو برشلونة كتاب مفتوح أمامنا لأننا لعبنا ضد بعضهم وهم يلعبون كخط خلفي لمنتخب فرنسا، وآخرون كخط أمامي لمنتخب إسبانيا".

وتستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية "سوبر جلوب" خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

ويستهل بطل إفريقيا مشواره في مونديال الأندية بمواجهة برشلونة بطل أوروبا يوم 6 أكتوبر في ربع النهائي.

برشلونة يضم بين صفوفه علي زين نجم المنتخب المصري الذي انضم للفريق هذا الموسم.