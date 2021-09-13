نوير: 8-2 لا تنسى.. ورحيل ميسي لا يبعث على الهدوء

أبدى مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ الألماني وحارس مرماه اعتقاده بأن مباراة "8-2" الشهيرة ضد برشلونة الإسباني لا يمكن نسيانها، ولكن في الوقت ذاته رفض وضعها في الاعتبار قبل مواجهة الفريقين غدا بأولى جولات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال نوير في المؤتمر الصحفي قبل موقعة الغد: "مباريات مثل هذه لا يمكن نسيانها، ولكن برشلونة اليوم فريق مختلف تماما".

وأضاف "اللاعبون سيكون لديهم مسئولية أكبر بسبب رحيل ليونيل ميسي. يجب أن نرى كيف سيأتوا إلى الملعب، حيث أعتقد أنهم سيعملون بصورة أفضل من الناحية التكتيكية".

وأوضح "نحن وبرشلونة مررنا بتغييرات في القائمة، ولذلك أعتقد أننا سنشهد مباراتين متقاربتين للغاية".

ورفض نوير الحديث عن برشلونة باعتباره بات فريقا ضعيفا برحيل ميسي، حيث قال إن رحيل الأرجنتيني لن يجعله يذهب إلى الملعب بهدوء أكبر كما يقال.

وتابع الحارس الألماني "ما كنت لأقول أن سأصبح هادئا بصورة أكبر. برشلونة يملك لاعبين جيدين في الهجوم وربما أصبحوا أقل قابلية للتوقع. حين تلعب ضد برشلونة لا يمكنك أن تهدأ بل يجب أن تنتبه وتركز".

وواصل "برشلونة لن يكون ضعيفا أبدا. بالنسبة لكل لاعب في برشلونة، كل مباراة تلعب على هذا المستوى تمثل شيئا خاصا، ولهذا لدينا الكثير من الاحترام ونتمنى اللعب ضد فريق جيد".

وتعود هذه الذكرى إلى الرابع عشر من أغسطس 2020 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم من مباراة واحدة في لشبونة نظرا لظروف الجائحة، حيث تغلب بايرن ميونيخ على برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين وأطاح به من المسابقة، لتتوالى الأحداث في النادي الكتالوني بخروج المدرب كيكي سيتيين ثم الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو وأخيرا ميسي إلى باريس سان جيرمان.