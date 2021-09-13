نوير: 8-2 لا تنسى.. ورحيل ميسي لا يبعث على الهدوء

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 14:27

كتب : أحمد أباظة

مانويل نوير - لاتسيو وبايرن ميونيخ

أبدى مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ الألماني وحارس مرماه اعتقاده بأن مباراة "8-2" الشهيرة ضد برشلونة الإسباني لا يمكن نسيانها، ولكن في الوقت ذاته رفض وضعها في الاعتبار قبل مواجهة الفريقين غدا بأولى جولات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال نوير في المؤتمر الصحفي قبل موقعة الغد: "مباريات مثل هذه لا يمكن نسيانها، ولكن برشلونة اليوم فريق مختلف تماما".

وأضاف "اللاعبون سيكون لديهم مسئولية أكبر بسبب رحيل ليونيل ميسي. يجب أن نرى كيف سيأتوا إلى الملعب، حيث أعتقد أنهم سيعملون بصورة أفضل من الناحية التكتيكية".

أخبار متعلقة
كومان: برشلونة لديه مستقبل بفضلي موسيالا البديل الذهبي.. بايرن ميونيخ يضرب لايبزج برباعية ماركا: مبيعات التذاكر تثير القلق في برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونيخ لابورتا يرد على تيباس: لديه هوس مريض بإيذاء برشلونة.. هو المسؤول عن رحيل ميسي

وأوضح "نحن وبرشلونة مررنا بتغييرات في القائمة، ولذلك أعتقد أننا سنشهد مباراتين متقاربتين للغاية".

ورفض نوير الحديث عن برشلونة باعتباره بات فريقا ضعيفا برحيل ميسي، حيث قال إن رحيل الأرجنتيني لن يجعله يذهب إلى الملعب بهدوء أكبر كما يقال.

وتابع الحارس الألماني "ما كنت لأقول أن سأصبح هادئا بصورة أكبر. برشلونة يملك لاعبين جيدين في الهجوم وربما أصبحوا أقل قابلية للتوقع. حين تلعب ضد برشلونة لا يمكنك أن تهدأ بل يجب أن تنتبه وتركز".

وواصل "برشلونة لن يكون ضعيفا أبدا. بالنسبة لكل لاعب في برشلونة، كل مباراة تلعب على هذا المستوى تمثل شيئا خاصا، ولهذا لدينا الكثير من الاحترام ونتمنى اللعب ضد فريق جيد".

وتعود هذه الذكرى إلى الرابع عشر من أغسطس 2020 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم من مباراة واحدة في لشبونة نظرا لظروف الجائحة، حيث تغلب بايرن ميونيخ على برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين وأطاح به من المسابقة، لتتوالى الأحداث في النادي الكتالوني بخروج المدرب كيكي سيتيين ثم الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو وأخيرا ميسي إلى باريس سان جيرمان.

نوير برشلونة بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بوكيتينو: لم أتوقع انضمام ميسي إلى سان جيرمان 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سكاي: بوجبا يرغب في تمديد تعاقده بعد البداية الرائعة للموسم 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يعلن نظام الصعود والهبوط في مختلف أقسام الدوري لموسم 2021-2022 58 دقيقة | الدوري المصري
إنبي يقرر عدم الاستغناء عن أي لاعب آخر من الفريق ساعة | الدوري المصري
يد - الدرع: الجماهير تشبهني بـ طارق حامد؟ شيء يدعو للفخر ساعة | رياضات أخرى
الأهلي يدشن النجمة العاشرة في احتفالية كبرى.. وتدريبات بدنية للغائبين عن ودية بتروجت ساعة | الدوري المصري
مؤتمر طلعت يوسف: بدون تدعيمات سيستمر موقف الإسماعيلي الصعب ساعة | الدوري المصري
اختبر معلوماتك عن أهداف صلاح في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 3 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان 4 عودة النشاط الكروي بمباراة السوبر.. وتحديد مواعيد كأس مصر وانطلاق الدوري الجديد
قد ينال إعجابك