خبر في الجول – كيف يفكر الزمالك في تدعيم خط هجومه

يضع الزمالك ناصر منسي مهاجم بيراميدز الذي أمضى الموسم الماضي معارا لطلائع الجيش، كهدف أول لتدعيم خط هجوم الفريق الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن مع اهتمام الزمالك بضم منسي، فمن المنتظر أن يحسم باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق موقف مهاجمي الفريق، عمر السعيد ومروان حمدي.

ولعب منسي 31 مباراة في الدوري الموسم الماضي رفقة طلائع الجيش، وسجل فيهم 9 أهداف.

ويبلغ منسي من العمر 24 عاما.

ومن المنتظر أن يخرج حمدي أو السعيد من قائمة الفريق للإعارة، أو البيع النهائي، قبل بداية الموسم، حال ضم ناصر منسي من بيراميدز.

وتلقى الثنائي أكثر من عرض في الفترة الماضية.

وأمضى السعيد الموسم الماضي معارا للجونة، حيث سجل صاحب الـ 31 عاما 11 هدفا في 23 مباراة.

أما مروان حمدي فانضم للزمالك من مصر للمقاصة في يناير الماضي، وسجل هدفا وحيدا بقميص الفريق الموسم الماضي.