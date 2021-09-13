في الجول يكشف – موقف سعد سمير ورامي ربيعة من الخروج من الأهلي

يبدو سعد سمير مدافع الأهلي أقرب للخروج من قائمة الفريق في الموسم المقبل للإعارة من زميله رامي ربيعة.

وعلم FilGoal.com أن سعد سمير قد اجتمع في الساعات الماضية مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، لوضع اللمسات الأخيرة على عملية خروجه معارا في الموسم المقبل.

وحتى الآن، وكما كشف FilGoal.com في وقت سابق، يبدو سمير أقرب للانضمام إلى فيوتشر لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح له إمكانية العودة للنادي بعد الموسم الأول.

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وكان سمير قد تلقى أكثر من عرض مؤخرا، لكنه منح الأولوية للفريق الذي سيشارك فيه بشكل أساسي حسبما علم FilGoal.com.

ويبلغ سعد سمير من العمر 32 عاما، وانضم للأهلي عام 2009.

وإجمالا لعب سعد 204 مباراة مع الأهلي، وفاز مع الفريق بـ 21 بطولة بينهم 4 دوري أبطال إفريقيا.

وفي نفس الوقت، أوضح مصدر بالنادي لـ FilGoal.com: "سعد قريب من الرحيل، لكن النادي لم يتلق أو يناقش رحيل رامي ربيعة في ظل قرب خروج سعد سمير، وإعارة محمد عبد المنعم المرتقبة كذلك".

ربيعة صاحب الـ 28 من منتجات قطاع ناشئي الأهلي، واحترف في سبورتنج لشبونة في موسم 2014/2015 قبل أن يعود للأحمر.

وفاز ربيعة مع الفريق بـ 17 بطولة.