الإسماعيلي يكشف عبر في الجول: أتممنا صفقة وفي طريقنا لضم لاعب الزمالك السابق

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 12:25

كتب : ياسر الشريف

الأهلي الإسماعيلي

كشف عماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة في الإسماعيلي، عن إتمام الفريق للتعاقد مع عصام صبحي، ظهير أيمن مصر للمقاصة.

عصام صبحي

النادي : مصر للمقاصة

محمد حسن

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وكذلك، أوضح عماد سليمان لـ FilGoal.com: "نحن قريبون من إتمام انتقال محمد حسن لاعب وسط سيراميكا كليوباترا، والزمالك السابق، للفريق".

وقال سليمان: "استكمال باقي التدعيمات سيكون من حق طلعت يوسف المدير الفني الجديد للفريق، الذي سيحدد احتياجات الفريق وإقرار ما يحتاجه من تدعيمات، بجانب تحديد من سيستمر ومن سيخرج معارا".

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وأتم سليمان: "قيدنا كل اللاعبين الموجودين الموسم الماضي في القائمة الأولى، ماعدا إبراهيم أبو اليزيد المدافع الذي تم الاستغناء عنه".

أعلن نادي الإسماعيلي التعاقد رسميا مع المدير الفني طلعت يوسف ليتولى مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وكان صاحب الـ 66 عاما قد اتفق من قبل على تدريب الدراويش مطلع الموسم الماضي، قبل أن يعتذر عن عدم تولي المهمة بعد أقل من 48 ساعة.

ويخلف يوسف، إيهاب جلال، الذي رحل لتدريب بيراميدز.

وسبق ليوسف تدريب عدد كبير من الأندية في الدوري المصري، أبرزها تجاربه مع ناديه الأصلي الاتحاد السكندري، والمصري وطلائع الجيش وبتروجت واتحاد الشرطة.

وكانت آخر مهمة ليوسف في يونيو الماضي هي تدريب أهلي طرابلس الليبي.

وأنهى الإسماعيلي الموسم الماضي في المركز الـ 13 بـ 38 نقطة.

محمد حسن عصام صبحي عماد سليمان طلعت يوسف الإسماعيلي في الدوري
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