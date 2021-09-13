أغرب إصابة على الإطلاق؟ "الجزر" يبعد لاعب سويدي عن الملاعب

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 11:15

كتب : FilGoal

رامي كايب

تتعدد أسباب إصابات لاعبي كرة القدم داخل وخارج الملعب، لكن عادةً الجزر لا يكونها منها.

رامي كايب، ظهير أيسر سويدي من أصول تونسية لبنانية، يلعب في نادي هيرينفين الهولندي، وجد نفسه ضحية الجزر وأُجبِر على الابتعاد عن الملاعب للإصابة.

وشرح رولوف دي فريس مراسل محطة Omrop Fryslan الهولندية تفاصيل ما حدث: "كايب تعرض لكدمة قوية في فكه خلال مباراة منذ فترة".

وأضاف: "لكنه واصل التدرب، وبالطبع واصل تناول الطعام".

وكشف: "لكنه أكل جزرة وكانت صلبة بعض الشيء".

وأتم: "ومن ثم... "كراك!" كُسر فكه بواسطة الجزرة".

كايب (24 عاما) مثّل منتخب السويد للشباب في السابق، ويطمح للعب مع المنتخب الأول.

وانضم كايب إلى هيرينفين في يناير الماضي قادما من إلفسبورج السويدي مقابل نصف مليون يورو.

وشارك كايب في أول مباراتين بالدوري مع هيرينفين، قبل أن يبتعد عن مباراتي ألكمار وجرونينجن بسبب إصابته في الفك.

رامي كايب
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